Sabatini: "Non mi aspettato questa caduta del Napoli, il Genoa giocava con tre ragazzini! A Parma sarà durissima"

Ultime notizie SSC Napoli - Sandro Sabatini, giornalista, è intervenuto nel corso di “Pressing” in onda su canale 5 rilasciando le seguenti dichiarazioni.

“Non mi aspettavo questa caduta del Napoli, non c’è paragone tra i valori in campo degli azzurri e del Genoa, i rossoblu scendevano in campo con tre ragazzini. Possiamo anche dare la colpa a Billing dopo stasera, ma il gol che ti tiene vivo per lo scudetto, lo sigla lui. Cambio Raspadori-Billing? A mio avviso ha un senso questa sostituzione, anche perché è abbastanza alto e serviva anche fisicità lì. A Parma è durissima per il Napoli, come è stata difficile per Juventus, Inter ed altre squadre”.