Zazzaroni: "Non mi sta piacendo il Napoli di Conte, soffre spesso! Male Anguissa"

Ultime notizie SSC Napoli - Ivan Zazzaroni, giornalista, è intervenuto nel corso di “Pressing” in onda su canale 5 rilasciando le seguenti dichiarazioni.

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Nel Napoli di oggi non mi è piaciuto Anguissa, ma poi devo dire che gli azzurri soffrono spesso, la squadra di Conte vince e sono d’accordo, ma soffre anche. Il Genoa questa sera fa due tiri in porta e fa gol due volte, ma ci sono delle partite dove gira male ed altre bene. Oggi non mi è piaciuto il Napoli, anche se avesse vinto, non mi è piaciuta questa partita disputata dagli uomini di Conte, come non mi sono piaciute le precedenti”.