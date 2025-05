De Bruyne intrigato dall'ipotesi Napoli, Repubblica: chiacchierata con Mertens-Lukaku, c'è un solo ostacolo

Calciomercato SSC Napoli, l'edizione oggi in edicola di Repubblica si proietta al mercato estivo e tiene buoni i nomi di David e De Bruyne, e sul belga si legge

"La concorrenza è forte soprattutto per De Bruyne, trattandosi di un fuoriclasse (nonostante la sua età non più giovane, 34 anni) dal grandissimo appeal internazionale. Pure per lui il Napoli si è mosso in anticipo e l’obiettivo di De Laurentiis è proprio mettere a segno il colpaccio nella finestra supplementare del mercato estivo: dal 1 al 10 giugno. L’ostacolo per l’approdo in maglia azzurra del centrocampista belga è rappresentato dall’ingaggio, con le parti che sono però alla ricerca di un punto di incontro. Molto dipenderà dalla scelta di vita del giocatore e della sua famiglia, intrigate dalle referenze sulla città ricevute dai connazionali Mertens e Lukaku. KDB sarebbe un rinforzo top e cancellerebbe il flop della fallimentare campagna acquisti di gennaio".