CN24 - De Laurentiis, visita ai Quartieri Spagnoli con moglie e…Lady Conte, poi a San Giovanni a Teduccio: il motivo | VIDEO

Ultime calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis, che è a Napoli da ieri, come vi abbiamo raccontato con l’incontro che si è tenuto con il Sindaco Gaetano Manfredi e la prefettura, nel quale si è iniziato a ragionare della festa scudetto, nonostante un'agenda ricca di impegni, si è goduto anche qualche momento di relax, prima di altri impegni.

De Laurentiis ai Quartieri Spagnoli

Infatti, come raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, oggi è stato in giro per la città e vi possiamo raccontare retroascena interessanti. Ha lasciato presto, questa mattina, l'Hotel Britannique con diversi appuntamenti in agenda. Poi, verso ora di pranzo, si è recato ai Quartieri Spagnoli, al murales di Diego Armando Maradona in visita ad alcuni conoscenti. E' stato raggiunto anche dalla moglie, la Signora Jacqueline, che era in compagnia della moglie di Antonio Conte, Elisabetta. E' ottimo il rapporto tra le due consorti e chissà che questa cosa possa essere anche un indizio sul futuro e la permanenza a Napoli di Antonio Conte. Infine, De Laurentiis è tornato al Britannique alle ore 16 e possiamo dirvi che, nel corso della giornata, è stato anche a San Giovanni a Teduccio, per visionare un altro terreno per il centro sportivo che dovrà essere costruito. Fine settimana napoletano e di lavoro, insomma, per il presidente con tanti incontri e impegni in agenda, in attesa della gara che si giocherà domani sera allo stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa.

