Emergenza Coronavirus, James Rodriguez dal cuore d'oro: mascherine e kit alimentari per la Colombia

Notizie calcio - Anche James Rodriguez scende in campo per battere il Coronavirus. Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, l'ex obiettivo di mercato della SSC Napoli, attraverso la sua fondazione ColombiaSomosTodos, ha donato all’ospedale Federico Lleras Acosta, nella città di Ibagué, 1.380 mascherine, 350 tute protettive e 10 maschere contro il rischio biologico. Inoltre, ha inviato 150 kit nutrizionali al sindaco della città e altri 30 alla Croce Rossa da distribuire nelle aree più povere della città.