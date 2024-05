Conte-Napoli, CorSport - Si tratta su clausole e diritti d'immagine. Novità su ingaggio e bonus: entro domani altro incontro

Antonio Conte si avvicina sempre di più al Napoli. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, le distanze tra le parti si sono ridotte per quanto riguarda la parte economica. L'offerta di De Laurentiis, comprensiva di bonus, è perfino migliore rispetto a quella che aveva fatto a Conte subito dopo l'esonero di Rudi Garcia in autunno. Intanto è stata inviata ufficialmente la proposta contrattuale, devono però ancora essere messi a posto altri aspetti come la durata dell'accordo e soprattutto i diritti d'immagine.

Contratto di Antonio Conte con il Napoli

Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda la trattativa in corso tra il Napoli e l'allenatore Antonio Conte. Le parti sono davvero molto vicine all'accordo: