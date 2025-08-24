Hojlund aspetta il Napoli! In 24 ore si può sbloccare tutto, la reazione del danese al trasferimento in azzurro: tutti i dettagli

Calciomercato SSC Napoli - Lo scatto vero è che Hojlund ha aperto al trasferimento al Napoli, scrive il Corriere dello Sport.

“Gli piace l'idea napoletana, le ambizioni sono quelle giuste per un ragazzo di 22 anni che ha già respirato Old Trafford e c'è la Champions sullo sfondo. Bisogna far quadrare tutto: la formula, la portata dell'obbligo di riscatto, che da Manchester quantificano in una quarantina di milioni più 5 di prestito; l'ingaggio. L’accordo non c'è ancora, ma i Red Devils aspettano il Napoli: domani potrebbe essere un giorno molto importante”