Come sta Joe Barone, dirigente colpito da un malore poco prima di Atalanta-Fiorentina che ha poi portato al rinvio della partita?

Come riporta Il Mattino oggi in edicola, le condizioni del Dg ricoverato al San Raffaele di Milano purtroppo restano gravissime. Dopo l’arresto cardiaco accusato domenica sera, le funzioni vitali sono sostenute dal supporto meccanico e l’equipe medica non azzarda alcun tipo di previsione. La preoccupazione è enorme.