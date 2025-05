Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sugli infortunati Buongiorno, David Neres e Juan Jesus:

"Anche la prossima sfida presenterà insidie come è stato a Lecce e l’allenatore del Napoli la sta preparando facendo i conti con i soliti assenti. Mancheranno Juan Jesus, per lui stagione finita, Buongiorno (per cui si tenterà il recupero per l’ultima col Cagliari) e Neres, che già dalla prossima a Parma spera di esserci per riaccomodarsi almeno in panchina".