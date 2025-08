De Biasi: "Ero in pole per sostituire Conte come ct nel 2016: mi resta un grande rimpianto"

Gianni De Biasi ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport:

"Mi chiamò Michele Uva, allora direttore generale della Figc. Il ct Conte aveva annunciato che, dopo l’Europeo, sarebbe andato al Chelsea ed io ero in pole per sostituirlo. È vero che il presidente della federcalcio albanese, Armando Duka, mi disse che non potevo mollarli, che se fossi andato in Francia da ct dimissionario, avrei depotenziato l’Albania, ma credo ci sia stato dell’altro, non lo so. Mi resta un grande rimpianto, anzi un’arrabbiatura terribile".