Notizie Calcio Napoli - Come si legge sul quotidiano spagnolo AS, ci sono due dubbi di formazione nell'undici che ha in mente di schierare questa sera Carlo Ancelotti contro il Napoli. Il primo è al centro della difesa dove si giocano una maglia Nacho e Rudiger. L'altro riguarda invece l'attacco dove è in corso un testa a testa tra Joselu e Brahim Diaz. Per il resto non ci saranno novità.