Chiariello: "Chi tiferà PSG in finale Champions è un cornuto felice e vi spiego anche il motivo"

Umberto Chiariello ai microfoni di Radio CRC spiega perchè i tifosi del Napoli non dovrebbero tifare per il PSG nella finale di Champions League che giocherà contro l'Inter:

"Ma c'è una vicenda che mi fa molto arrabbiare: ma che gente siete, voi napoletani, che tiferete per il Paris Saint-Germain? Vi compatisco, siete dei poveri autolesionisti. Addirittura c'è chi vuole invitare Kvaratskhelia a una eventuale festa-Scudetto perché ha dato il suo contributo nel girone d'andata, che è una cosa oggettiva, per carità, ma ci ha mollato in piena corsa-Scudetto per perseguire i suoi interessi. Ha vinto il titolo francese e può vincere la Champions League col PSG. Kvara è un gran giocatore, inutile stare qui a discuterne, ma che gente è chi tifa PSG nella finale di Champions? Siete quelli che hanno un paio di corna sulla testa, cornuti e felici. Vi hanno fottuto la fidanzata e voi tifate per loro? Se l'estate scorsa il PSG fosse venuto dal Napoli, in maniera corretta, dicendo di volere Kvara e Osimhen e chiedendo il permesso di trattare coi calciatori sullo stipendio, non ci sarebbe stato nulla da eccepire. Anzi, avremmo ringraziato il PSG per averci dato una mano a rifondare la squadra. Ma dimenticate ciò che disse De Laurentiis a Palazzo Reale, ossia che il PSG aveva trattato col procuratore di Kvara e col procuratore di Osimhen di nascosto dal Napoli. Trattava i loro ingaggi senza trattarne il cartellino. Una pratica truffaldina affinché il calciatore ricatti il club, dicendo di voler andare via, in modo tale che il prezzo si abbassi".