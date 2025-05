Calciomercato Napoli: oltre De Bruyne trattativa per un altro svincolato super

Calciomercato Napoli, si inizia già col botto. E la sessione estiva in realtà non è nemmeno ufficialmente iniziata. Tuttavia Aurelio De Laurentiis si muove con anticipo e - probabilmente per mandare un segnale anche ad Antonio Conte in ottica futuro, ha già puntato un nome pazzesco incaricando il Ds Giovanni Manna di sondarne la possibilità: parliamo di Kevin De Bruyne, svincolato di assoluto lusso dopo una storia d’amore al Manchester City durata 10 anni.

Calciomercato Napoli, oltre De Bruyne un altro svincolato super

Tuttavia il 34enne belga non è l’unico svincolato importante finito nel mirino mirino della SSC Napoli. Ce n’è un altro come confermano i giornali oggi in edicola: si tratta di Jonathan David, bomber del Lille che anche si svincolerà a giugno e si sogna un altro colpo “alla Osimhen” considerando anche la stessa provenienza.

Il centravanti sarebbe una pedina fondamentale da integrare nella rosa in vista della prossima stagione. Dove, considerando le diverse competizioni e l'età, il solo Romelu Lukaku di certo non basterà.