CdS - Giuntoli ha in testa solo il colpo Osimhen: niente riscatto per Kolo Muani

Calciomercato Napoli - Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport sull'eventuale riconferma di Kolo Muani alla Juventus c'è l'ombra di Victor Osimhen:

"La certezza? La porta chiusa in faccia da Luis Enrique, che di Randal non vuole più sentir parlare. L’altra strada che conduce alla permanenza imporrebbe un esborso economico da 50 milioni, cifra necessaria al Psg per evitare una minusvalenza dopo i 90 spesi alla bottega dell’Eintracht nel 2023, ma ritenuta eccessiva da Giuntoli, che ha in testa il colpo Osimhen. Quello sì oneroso, da 85 milioni almeno. Il nigeriano resta l’oggetto del desiderio in vista del Mondiale".