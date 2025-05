Murale Maradona: la moglie di Conte si è recata insieme alla famiglia De Laurentiis

Napoli - Ieri la moglie di Antonio Conte, insieme alla famiglia De Laurentiis, si è recata al murale di Maradona. Ecco cosa si legge sul Corriere del Mezzogiorno:

"Isolato dal resto del mondo, evita in questi giorni di uscire di casa in una Napoli che gli pone cento domande, diserta la visita al murales di Maradona, dove sua moglie Elisabetta si è recata assieme alla famiglia De Laurentiis. Esistono il campo, le partite (tre) e la volontà assoluta di centrare un altro titolo. Sarebbe il quinto in tre città diverse, («nulla ancora è detto»), una conferma per l’allenatore che solitamente dove arriva vince".