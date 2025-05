Conterio: "Proposta concreta del Napoli per De Bruyne, ecco quando deciderà"

Calciomercato Napoli - Il giornalista Marco Conterio di RadioSportiva e TMW dà le ultime su De Bruyne al Napoli:

"Tutto sul sogno e sulla trattativa tra Kevin De Bruyne e il Napoli. Proposta concreta: due anni con opzione, 8 milioni e bonus alla firma a stagione. De Bruyne ha un'offerta importante dai Chicago Fire ma vorrebbe continuare in una grande lega europea. Manna lavora da due mesi sottotraccia al colpo. La moglie √® stata a Napoli per studiare citt√† e immobili e zone dove vivere con Kevin e i figli .Non decider√† niente nella prossima settimana: KDB vuole pensare solo a chiudere al meglio la sua avventura al Manchester City.¬†Il Napoli √® al momento la possibilit√† pi√Ļ concreta per Kevin".