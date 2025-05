Calaiò: "Il Napoli ha un asso nella manica stasera. Mi fanno sorridere i tifosi che dicono..."

Napoli-Genoa, parla Emanuele Calaiò. L'ex attaccante azzurro, protagonista quel 10 giugno 2007 per lo 0-0 di Marassi che diede ufficialmente la promozione in Serie A, oggi a La Repubblica ha commentato la gara del Maradona che può valere un pezzo importante di scudetto ricordando però anche quel pomeriggio ligure.

Napoli-Genoa, intervista ad Emanuele Calaiò

Ce la racconti, Calaiò.

«Col punto eravamo sicuri della promozione. Il risultato poteva andare bene pure al Genoa in caso di pareggio tra Piacenza e Triestina. Andò così, ma in campo non si fanno calcoli. Noi scendemmo in campo per vincere».

Stasera, invece, il Napoli può avvicinarsi allo scudetto.

«Gli azzurri hanno mille motivazioni in più rispetto al Genoa che è salvo da tempo, ma adesso non ti regala niente nessuno, quindi bisogna vincere. IlGrifone non ha nulla da perdere e questo può rappresentare un fattore. Sicuramente conoscere il risultato dell’Inter può portare un po’ di pressione, ma il Napoli ha un asso nella manica».

Quale?

«Conte. Allenatore perfetto per affrontare questo mini torneo di tre partite. Non farà calcoli, il Napoli proverà a conquistare 9 punti anche se ne servono 7. Conosco bene Conte, l’ho avuto a Siena, vuole vincere sempre. È esperto in situazioni del genere, saprà toccare i tasti giusti. Caricherà la squadra senza mettere pressione».

Eppure alcuni tifosi si sono lamentati del gioco.

«A me questa cosa fa sorridere. Preferisco vincere trofei. Le statistiche sono tutte dalla parte di Conte. Ha messo a posto la difesa ed è in vetta alla classifica con un gioco concreto, il Napoli bada al sodo».