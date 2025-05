Novità Napoli-Genoa, arriva una grande notizia per Conte dall'infermeria

Ultimissime Napoli-Genoa: partita fondamentale stasera al Maradona. Bisogna necessariamente vincere poiché mancano 7 punti per il sogno scudetto. Poi Parma-Napoli e Napoli-Cagliari per riaccendere la festa in città a distanza di due anni.

Cruciale tuttavia sarà la gara delle prossime ore, la quale può mettere in discesa o salita il percorso finale in base al risultato che ne verrà.

Ultimissime Napoli-Genoa, buone notizie dall'infermeria

Intanto arrivano buone notizie dall'infermeria del Napoli come riporta La Repubblica oggi in edicola:

Lo scudetto s’avvicina e preoccupa meno anche l’emergenza, con Lobotka recuperato in extremis e Neres in panchina. Restano dunque indisponibili soltanto Buongiorno e Juan Jesus.

Antonio Conte può sorridere in particolare per Lobotka che sembrerebbe dunque recuperato dopo la preoccupazione per la caviglia.