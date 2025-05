Napoli-Genoa, CdS - La decisione di Conte su Lobotka

Napoli - L'unico dubbio di formazione che ha Antonio Conte per la gara di questa sera allo stadio Maradona è quello legato all'utilizzo dal primo minuto di Stanislav Lobotka. Ieri in conferenza stampa, l'allenatore ha dichiarato che lo slovacco si era allenato in gruppo e che stamattina avrebbe svolto il test decisivo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela qual è la decisione di Conte su Lobotka.

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda l'utilizzo di Stanislav Lobotka:

"Antonio Conte è stato chiaro: a Lobotka non vorrebbe rinunciare. E così, se in occasione della rifinitura in programma a Castel Volturno le risposte saranno come quelle di ieri, in serata Lobo guiderà la squadra contro il Genoa dettando i ciak dal primo minuto. Titolare: il trauma alla caviglia destra che otto giorni fa a Lecce lo ha costretto a uscire all’inizio del secondo tempo, non dovrebbe rallentare la sua maratona verso il secondo scudetto in due anni. Gli ultimi dubbi spariranno prima di pranzo, insomma, e ovviamente se i piani cambieranno allora toccherà a Gilmour gestire la regia".