Napoli Basket, O’Neal avrà anche un ruolo operativo! Il Mattino: "È già boom negli States"

“Shaq e il Napoli Basket, è già boom negli States”, titola così Il Mattino oggi in edicola dunque confermando la suggestiva notizia per il basket partenopeo.

Shaquille O’Neal e il Napoli Basket: si sogna in grande

I diritti interessati saranno anche al Maradona stasera per Napoli-Genoa. “Non è una mossa di marketing: l’ex asso Nba avrà un ruolo operativo”, sottolinea il quotidiano.

Poi si legge quanto segue: “Sarà l’uomo-operations sulla tratta Napoli–Stati Uniti, la testimonial clamoroso per un marketing globale. Ma, se tutto andrà secondo i piani e la struttura di Matt Rizzetta sulla squadra di Nba sarà realizzata il più presto possibile, al di là della prima immagine Shaq porterà un know how da conquistare subito un futuro agli altissimi livelli".