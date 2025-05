Retroscena David, Gazzetta - Il Napoli voleva chiudere già un anno fa: l'investimento fu sconsigliato per questo motivo

Calciomercato Napoli - L'attaccante Jonathan David è in trattativa con il Napoli. Gli agenti sono da ieri in città per provare a trovare un accordo con il club del presidente De Laurentiis. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta un piccolo retroscena sul calciatore che andrà a parametro zero tra praticamente un mese.

Retroscena Jonathan David Napoli

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport: