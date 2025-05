Ziliani: "Non ci resta che ridere, Conte reinterpreta il Califfo: sta vincendo lo scudetto eppure..."

Ultimissime Calcio Napoli - Napoli in pienissima corsa scudetto ma Antonio Conte continua a mettere un punto interrogativo sul suo futuro. Paolo Ziliani, collega de Il Fatto Quotidiano, commenta così la questione via X.

Futuro Conte, il commento di Paolo Ziliani

"Non ci resta che ridere. Antonio Conte reinterpreta il Califfo, gli strambi cambi di Tudor e Papa Leone 14° giocatore della Roma. Lo strano caso dell'allenatore del Napoli che sta vincendo uno scudetto in preda a una invincibile malinconia che nemmeno la musica sembra in grado di lenire

È ufficiale: Califano l’aveva scritta per Antonio Conte

Fanno discutere alla Juve i cambi di Adzic e Conceição subito cambiati

Leone o lupacchiotto?

Intanto a Napoli la scarsa empatia tra presidente e allenatore continua