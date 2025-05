Inter in finale di Champions: cosa cambia per il Napoli? Due possibili variazioni sul calendario

Inter in finale di Champions: cosa cambia per il Napoli? Per il momento, nel pratico, non cambia ancora nulla ma con i nerazzurri che giocheranno la finale sabato 31 maggio alle ore 21, ci potrebbero essere delle variazioni sul calendario o comunque degli interessi da monitorare in chiave lotta scudetto.

Inter in finale di Champions, cosa cambia per il Napoli

Cosa cambia allora per il Napoli? In primis, la finale di Champions League inciderebbe in caso di eventuale spareggio scudetto. Come dichiarato dallo stesso Presidente di Lega Serie A, Ezio Simonelli, che il 28 aprile faceva sapere di non aver ancora una data fissata per l’eventuale spareggio, a causa del possibile approdo dell'Inter in finale.

L'eventuale spareggio Napoli-Inter

Questo perché lo spareggio dovrebbe giocarsi prima della finale di Champions, solitamente disputata a campionato concluso. Ma, essendo l’ultima giornata prevista per il weekend del 24/25 maggio, con la finale di Champions il 31, diventa complicato trovare una data per quest’eventualità in caso di arrivo a pari punti.

Napoli-Cagliari e Como-Inter

Nell’attesa che la Lega decida sull’eventuale spareggio, anche sul calendario del campionato in corso la finale potrebbe incidere comunque: se l’ultima giornata sarà ancora decisiva per le sorti del primo posto, aumenterebbero le possibilità di un’ultima giornata, quindi Napoli-Cagliari e Como-Inter (che si disputerebbero in contemporanea), disputata di sabato. Il motivo? Dare un giorno di riposo in più ai nerazzurri in vista della finale di Champions.

Ecco il calendario a confronto:

36esima e terzultima giornata

domenica 11 maggio: Torino-Inter ore 18:00

domenica 11 maggio: Napoli-Genoa ore 20:45

37esima e penultima giornata (data e orario da definire). Partite in contemporanea.

18 maggio: Parma- Napoli

18 maggio: Inter-Lazio

Infine la 38esima e ultima giornata di campionato (data e orario da definire). Partite in contemporanea.

25 maggio: Napoli -Cagliari

-Cagliari 25 maggio: Como-Inter

?Eventuale spareggio scudetto:

?data da definire

?Finale di Champions League