Umberto Chiariello, via X, ha commentato così Inter-Barcellona:

"Per favore, non provate a sporcare una partita leggendaria con stucchevoli polemiche arbitrali. Quando il calcio diventa EPOS, bisogna solo inchinarsi ed applaudire. Anzi, questa meravigliosa e fortissima Inter rende un’eventuale impresa del Napoli in campionato, qualora riuscisse, ancor più straordinaria".