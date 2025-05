Barcellona, furia Pedri: "La UEFA dovrebbe indagare sull'arbitro Marciniak!"

Duro sfogo in mixed zone di Pedri, centrocampista blaugrana, dopo Inter-Barcellona, che attacca l'arbitro Marciniak:

“Marciniak? Non è la prima volta che ci succede con questo arbitro, la UEFA dovrebbe indagare! Ci sono cose che non capisco e sono complicate da spiegare. Tutte le decisioni da 50-50 sono stati per loro. Nel rigore su Lamine, che poi si è rivelato fallo, non ha ammonito Mkhitaryan, che sarebbe stato il secondo giallo (in realtà l’armeno è stato ammonito ed era il primo giallo, ndr).

Sono orgoglioso della squadra. Un po’ deluso perché siamo riusciti a recuperare da un risultato che ci era stato molto sfavorevole – ha proseguito -. È molto crudele. È vero che la squadra ha dato tutto e meritava di arrivare in finale, ma siamo giovani e dobbiamo imparare da questa esperienza, e l’anno prossimo daremo ancora più battaglia. Adesso siamo molto abbattuti, ma da domani dobbiamo concentrarci sul Real Madrid perché lì ci giochiamo metà campionato.

Il tema arbitrale è stato al centro anche delle parole del tecnico blaugrana Hansi Flick in conferenza stampa, dove l'allenatore del Barcellona spiega di ritenere ingiusta la direzione arbitrale: