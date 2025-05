Marchese: "Il miglior acquisto del Napoli non gioca: vi racconto un aneddoto su Conte"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giovanni Marchese, allenato da Conte al Bari e da Giampaolo al Catania

“Il migliore acquisto del Napoli è Conte e lo sta dimostrando. Non che la squadra non sia ottima, ma se paragoniamo la rosa del Napoli a quella dell'Inter, c’è una differenza. Ho un ottimo rapporto con Conte e con il fratello. Il mister tiene tutti sul pezzo, è una persona che da quando si sveglia fino a che non torna a dormire, ma forse anche la notte, pensa a quello che deve fare in campo, non molla neanche di un centimetro. Anche alla formica che calca il campo dice cosa fare! Ed è bravo anche a tirare su di sé tutta l’attenzione per lasciare serenità alla squadra. L’Inter ha giocato troppe partite ecco perchè sta facendo fatica. Anche se ci sono tanti giocatori, la fatica si accumula. Il Napoli ha avuto il vantaggio di essere meno stanco perchè giocava solo il campionato. Darei seguito al progetto Inzaghi perchè sta facendo bene. Se Conte vince lo scudetto e De Laurentiis gli fa una squadra da Champions League, meglio di Napoli difficilmente troverà”