UFFICIALE - Napoli-Genoa è sold out! Anche il settore ospiti tutto esaurito, spunta un'ipotesi inedita

Notizie Napoli - La sfida tra Napoli e Genoa è il prossimo appuntamento di questa emozionante cavalcata Scudetto da vivere fino all'ultimo secondo di questo campionato 2024-2025. La sfida potrebbe riservare già un quasi match point importantissimo agli azzurri, visto che l'Inter si troverà a giocare contro il Torino alle 18 di domenica mentre gli azzurri sfideranno i liguri alle 20:45 sempre di domenica. Insomma, la squadra di Conte scenderà in campo a risultato dell'Inter già noto e in caso di mancata vittoria dei nerazzurri potrebbe avvicinarsi ancora di più al tricolore.

Motivo per cui si tratta di una sfida sentitissima, e in queste ore il sito di Ticketone registra il tutto esaurito. Nessun biglietto disponibile in nessun settore, persino nel settore ospiti che risulta senza nessun tagliando a disposizione. Eppure la disponibilità fino a ieri del settore ospiti risultava "alta" sul sito di Ticketone.



Sui social e nell'ambiente del tifo partenopeo si sta paventando l'ipotesi che alcuni supporters azzurri detentori della tessera del tifoso del Genoa (o che l'hanno sottoscritta negli ultimi 25 giorni e hanno ricevuto quindi la tessera fisicamente a casa e poter quindi aver accesso ai biglietti per le gare in trasferta) abbiano acquistato il biglietto proprio della tribuna dedicata ai tifosi genoani. Una ipotesi che sarebbe in primis inedita, e che comunque potrà poi essere rapidamente constatata domenica sera prima e durante la gara.