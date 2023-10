Terremoto a Napoli: panico nell'hotel del Real Madrid, il racconto

Calcio Napoli - Grande spavento ieri sera all'Hotel Vesuvio, sede del ritiro del real Madrid, per la forte scossa di terremoto avvenuta poco dopo le 22. L'edizione online del Corriere dello Sport racconta la reazione dello staff tecnico ed anche della squadra madridista in quei frangenti.

Ecco cosa si legge sul sito del Corriere dello Sport:

"Carletto e la squadra, la dirigenza e gli ospiti vip al seguito alloggiano sul Lungomare, all’hotel Vesuvio: alle 22.08 i giocatori e il tecnico erano proprio in ritiro in albergo e hanno tremato. Per qualche secondo. In tanti non hanno realizzato immediatamente la cosa, anche perché in maggioranza non erano a conoscenza del fenomeno del bradisismo che sta interessando da giorni l’area flegrea e di conseguenza le zone limitrofe, ma tavoli, divani, letti e sedie hanno tremato inequivocabilmente. Seminando qualche istante di panico. Poi, per fortuna, tutto è rientrato apparentemente senza alcun danno".