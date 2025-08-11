SSC Napoli-Toraldo, splendida iniziativa: oggi caffè sospeso per tutti i tifosi! Ecco come fare

La SSC Napoli ha appena lanciato la terza maglia 2025-2026, ispirata alla tradizione del caffè napoletano. In occasione del lancio della nuova maglia, la SSC Napoli e Caffè Toraldo, Official Coffee Partner del Club, rinnovano la tradizione del “caffè sospeso” offrendo un espresso a tutti i tifosi che, tra le ore 16:00 e le ore 17:00 di oggi, 11 agosto, mostreranno la grafica social dell’iniziativa in uno dei seguenti bar della città:

Gran Bar Toraldo – Via Luca Giordano, 124

Bar Varriale – Via Roma, 366

Il Caffè di Toraldo – Corso Arnaldo Lucci, 154

Tumasi’ – Piazza Dante, 44

Bar Pace – Via Manzoni, 147/D

Bar Funè – Via San Carlo, 7/A

Caffè Federico – Corso Umberto I, 36

Bar Carioca – Corso Meridionale, 21 (dalle 15:30 alle 16:30)

Bar Dolceamaro – Via Duomo, 302

Caffè Varriale di Maria Varriale – Via Miano, 13/15