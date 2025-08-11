SSC Napoli-Toraldo, splendida iniziativa: oggi caffè sospeso per tutti i tifosi! Ecco come fare

Notizie  
SSC Napoli-Toraldo, splendida iniziativa: oggi caffè sospeso per tutti i tifosi! Ecco come fare

Caffè Sospeso Toraldo SSC Napoli

La SSC Napoli ha appena lanciato la terza maglia 2025-2026, ispirata alla tradizione del caffè napoletano. In occasione del lancio della nuova maglia, la SSC Napoli e Caffè Toraldo, Official Coffee Partner del Club, rinnovano la tradizione del “caffè sospeso” offrendo un espresso a tutti i tifosi che, tra le ore 16:00 e le ore 17:00 di oggi, 11 agosto, mostreranno la grafica social dell’iniziativa in uno dei seguenti bar della città:

  • Gran Bar Toraldo – Via Luca Giordano, 124
  • Bar Varriale – Via Roma, 366
  • Il Caffè di Toraldo – Corso Arnaldo Lucci, 154
  • Tumasi’ – Piazza Dante, 44
  • Bar Pace – Via Manzoni, 147/D
  • Bar Funè – Via San Carlo, 7/A
  • Caffè Federico – Corso Umberto I, 36
  • Bar Carioca – Corso Meridionale, 21 (dalle 15:30 alle 16:30)
  • Bar Dolceamaro – Via Duomo, 302
  • Caffè Varriale di Maria Varriale – Via Miano, 13/15
