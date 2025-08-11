Tuttosport - Il Milan cala il prezzo di Musah, è la pista più calda per il Napoli

Calciomercato Napoli - Il Napoli cerca un giocatore valido come alternativa ad Anguissa e ora punta forte su Musah, secondo l'edizione di Tuttosport è proprio lui il nome scelto per rinforzare il centrocampo:

Sul mercato la pista più calda resta quella di Yunus Musah, che il Milan è disposta a cedere, ma per non meno di 25 milioni di euro e sul quale rimane pressante il Nottingham Forest. Decisiva sarà la volontà del giocatore, con il fascino della Premier League che può fare la differenza. Ad Antonio Conte un mediano di geometrie, ma soprattutto di atletismo, come Musah serve per avere l’ideale alternativa ad Anguissa.