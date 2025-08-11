Tuttosport - Il Milan cala il prezzo di Musah, è la pista più calda per il Napoli

Rassegna Stampa  
MusahMusah

Il Napoli cerca un giocatore valido come alternativa ad Anguissa e ora punta forte su Musah, secondo l'edizione di Tuttosport è proprio lui il nome scelto per rinforzare il centrocampo

Calciomercato Napoli - Il Napoli cerca un giocatore valido come alternativa ad Anguissa e ora punta forte su Musah, secondo l'edizione di Tuttosport è proprio lui il nome scelto per rinforzare il centrocampo:

Sul mercato la pista più calda resta quella di Yunus Musah, che il Milan è disposta a cedere, ma per non meno di 25 milioni di euro e sul quale rimane pressante il Nottingham Forest. Decisiva sarà la volontà del giocatore, con il fascino della Premier League che può fare la differenza. Ad Antonio Conte un mediano di geometrie, ma soprattutto di atletismo, come Musah serve per avere l’ideale alternativa ad Anguissa.  

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top