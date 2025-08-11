Nico Paz ammette: "Contro il Napoli il momento più bello della mia carriera"

Nico Paz, il talento argentino del Como, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Sport. Tra le altre cose, Nico Paz ha parlato anche del Napoli ricordando la partita giocata con la maglia del Real Madrid in Champions, nel 2023, quando segnò proprio contro il Napoli nel match finito 4-2 al Bernabeu.

"Qual è il ricordo più bello della mia carriera? La verità è che ne ho molti, per fortuna. Ma direi che i due più felici sono stati il gol in Champions League con il Madrid contro il Napoli. È stato un momento incredibile, qualcosa che sognavo da quando sono arrivato nel club: essere in prima squadra, poter giocare e anche segnare un gol. E poi il debutto con l’Argentina, anche per l’assist che ho fatto a Messi... non sono riuscito a dormire quella notte".