Coppa Italia in tv, la programmazione Mediaset dei 32esimi: big match Milan-Bari e occhio Napoli sul Sassuolo
Programmazione Mediaset trentaduesimi di finale coppa Italia in TV
È ufficialmente iniziata l’edizione 2025/26 della Coppa Italia, che ha preso il via con le sfide preliminari del torneo. Il Napoli entrerà in scena agli ottavi, dove sfiderà la vincente dei sedicesimi dell'accoppiamento delle sfide tra Cagliari-Entella e Monza Frosinone
Coppa Italia in tv, il programma dei trentaduesimi di finale
- Empoli-Reggiana (15 agosto, ore 18)
- Sassuolo-Catanzaro (15 agosto, ore 18.30 su Italia1)
- Lecce-Juve Stabia (15 agosto, ore 20.45)
- Genoa-Vicenza (15 agosto, ore 21.15 su Italia1)
- Venezia-Mantova (16 agosto, ore 18)
- Como-Sudtirol (16 agosto, ore 18.30 su Italia1)
- Cagliari-Entella (16 agosto, ore 20.45)
- Cremonese-Palermo (16 agosto, ore 21.15 su Italia1)
- Monza-Frosinone (17 agosto, ore 18)
- Parma-Pescara (17 agosto, ore 18.30 su Italia1)
- Cesena-Pisa (17 agosto, ore 20.45)
- Milan-Bari (17 agosto, ore 21.15 su Canale5)
- Verona- Audace Cerignola (18 agosto, ore 18)
- Spezia-Sampdoria (18 agosto, ore 18.30 su Italia1)
- Udinese-Carrarese (18 agosto, ore 20.45)
- Torino-Modena (18 agosto, 21.15 su Italia1)
