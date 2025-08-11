Coppa Italia in tv, la programmazione Mediaset dei 32esimi: big match Milan-Bari e occhio Napoli sul Sassuolo

Brevi  
Coppa Italia in tv, la programmazione Mediaset dei 32esimi: big match Milan-Bari e occhio Napoli sul Sassuolo

Programmazione Mediaset trentaduesimi di finale coppa Italia in TV

È ufficialmente iniziata l’edizione 2025/26 della Coppa Italia, che ha preso il via con le sfide preliminari del torneo. Il Napoli entrerà in scena agli ottavi, dove sfiderà la vincente dei sedicesimi dell'accoppiamento delle sfide tra Cagliari-Entella e Monza Frosinone

Coppa Italia in tv, il programma dei trentaduesimi di finale

  • Empoli-Reggiana (15 agosto, ore 18)
  • Sassuolo-Catanzaro (15 agosto, ore 18.30 su Italia1)
  • Lecce-Juve Stabia (15 agosto, ore 20.45)
  • Genoa-Vicenza (15 agosto, ore 21.15 su Italia1)
  • Venezia-Mantova (16 agosto, ore 18)
  • Como-Sudtirol (16 agosto, ore 18.30 su Italia1)
  • Cagliari-Entella (16 agosto, ore 20.45)
  • Cremonese-Palermo (16 agosto, ore 21.15 su Italia1)
  • Monza-Frosinone (17 agosto, ore 18)
  • Parma-Pescara (17 agosto, ore 18.30 su Italia1)
  • Cesena-Pisa (17 agosto, ore 20.45)
  • Milan-Bari (17 agosto, ore 21.15 su Canale5)
  • Verona- Audace Cerignola (18 agosto, ore 18)
  • Spezia-Sampdoria (18 agosto, ore 18.30 su Italia1)
  • Udinese-Carrarese (18 agosto, ore 20.45)
  • Torino-Modena (18 agosto, 21.15 su Italia1)
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top