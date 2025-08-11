Coppa Italia in tv, la programmazione Mediaset dei 32esimi: big match Milan-Bari e occhio Napoli sul Sassuolo

È ufficialmente iniziata l’edizione 2025/26 della Coppa Italia, che ha preso il via con le sfide preliminari del torneo. Il Napoli entrerà in scena agli ottavi, dove sfiderà la vincente dei sedicesimi dell'accoppiamento delle sfide tra Cagliari-Entella e Monza Frosinone

Coppa Italia in tv, il programma dei trentaduesimi di finale