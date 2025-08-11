CorSport - Lukaku feroce e intelligente, si è messo a servizio della squadra e s'è sbloccato

Napoli - La partita con il Girona, però, ha raccontato anche passi da gigante individuali: Romelu ha giocato una mezzora di alto livello, intensa nelle due fasi, feroce e intelligente, al servizio della squadra. E ieri con il Sorrento è arrivato il gol, il primo del precampionato: s'è sbloccato da finalizzatore e contro gli spagnoli s'è confermato ottimo rifinitore innescando il 2-0 di Kevin. A sua volta il migliore in campo proprio (come contro il Brest): due gol e l'assist a Di Lorenzo da calcio d'angolo, il sacrificio, la leadership nelle scelte e in un calcio di un altro pianeta. Non doveva certo dimostrare di essere un fuoriclasse autentico, lo sanno tutti. E così, s'è soltanto limitato a essere se stesso. Lo svrive il Corriere dello Sport.
 
 

