Sky - Gutierrez non andrà a Castel di Sangro! Ecco quando si unirà al Napoli

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: nuovi aggiornamenti da Sky Sport sulle trattative in corso, con l'arrivo imminente di Miguel Gutierrez.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, Gutierrez non raggiungerÃ la squadra nel ritiro di Castel di Sangro. L'esterno sinistro sta ancora recuperando dall'infortunio alla caviglia e si metterÃ a disposizione di Antonio Conte soltanto nella fase finale della preparazione atletica, a Castel Volturno, una volta che la squadra avrÃ fatto rientro a Napoli.Â

Dovrebbe tornare disponibile e pronto per giocare dopo la sosta per le Nazionali, in tempo per la partita Fiorentina-Napoli di metÃ settembre.