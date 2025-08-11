Zinchenko proposto al Napoli, spunta il parere di Conte e Manna

Calciomercato Napoli - Nel nuovo Napoli di Conte c'è da mettere mano a sinistra, è evidente come scrive Il Mattino.

“Tutti i nomi ruotano su quel lato. Oltre a quello del 24enne Gutierrez, le tentazioni per gli affari last minute portano a riflessioni: il 28enne nazionale ucraino Oleksandr Zinchenko, esterno basso (negli ultimi tempi all'Arsenal) ma soprattutto anche ala sinistra con un grande senso tattico che potrebbe lasciare Londra ed è stato proposto al Napoli. Zinchenko è molto stimato da Conte e Manna”