CorSport - Crescita di McTominay in 90 minuti col Sorrento: regala la copertina dell'amichevole vinta

Napoli - Due ore di calcio in poco meno di quindici ore di orologio: la crescita di Scott McTominay, 90 minuti ieri dopo i 30 del secondo tempo di sabato contro il Brest, regala la copertina dell'amichevole giocata e vinta contro il Sorrento. La sfida dei Conte: Antonio batte Mirko 4-0. Un successo rotondo per i campioni d'Italia con i gol di Lucca, di testa, su cross di Spinazzola dalla sinistra; di McT in area su invito di Marianucci; di Hasa su assist servito da Vergara dalla destra, dopo uno splendido controllo a seguire di tacco (l'emblema del suo talento); e di Lukaku innescato da Zanoli dalla stessa fascia. Sette reti in meno di due giorni per il Napoli e soprattutto prima volta con la porta blindata in precampionato: un dato saliente e per nulla scontato in base alla differenza di categoria, considerando che contro l'Arezzo e la Casertana, altre due squadre di Serie C come il Sorrento, erano arrivate una sconfitta (2-0) e un pareggio (1-1). Lo scrive il Corriere dello Sport.

