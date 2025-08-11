CorSport - Juanlu Sanchez non decolla, ecco il nuovo nome per la difesa

Juanlu SanchezJuanlu Sanchez

Il Napoli è attivo sul mercato e non vuole farsi trovare impreparato. Per questo motivo ora che la trattativa per Juanlu Sanchez non decolla c'è già pronta l'alternativa per il direttore sportivo Giovanni Manna come scrive il Corriere dello Sport

Calciomercato Napoli - Il Napoli è attivo sul mercato e non vuole farsi trovare impreparato. Per questo motivo ora che la trattativa per Juanlu Sanchez non decolla c'è già pronta l'alternativa per il direttore sportivo Giovanni Manna come scrive il Corriere dello Sport:

Per la verità anche i campioni d'Italia sono fermi e decisi: l'offerta da 17 milioni non prevede nuovi rilanci a dispetto della richiesta di 20, e tra l'altro vanno sistemate anche le commissioni. Per la cronaca, nel corso delle varie call gli spagnoli hanno chiesto in serie anche una percentuale sulla futura rivendita (10%) e l'indennità di formazione (un milione). La volontà del calciatore, però, è ferma: vuole il Napoli. In questa guerra di nervi, nel frattempo, s'è inserito Almeyda, allenatore legittimamente preoccupato dalle vicende di mercato: l'affare non decolla? Juanlu titolare e fuori all'intervallo. Se lo stallo dovesse perdurare, e se la questione dovesse naufragare dopo due mesi di lavoro, attesa e strategie, ancora dalla Spagna emerge un profilo alternativo ritenuto interessante: Arnau Martinez del Girona, 22 anni, in campo sabato nell'amichevole del Patini. Di conseguenza, è in stand-by anche la cessione di Zanoli al Bologna (definita).  
 

