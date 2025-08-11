Tuttosport - Napoli in pieno stile marines come piace a Conte, è stata fatta una mossa ben precisa

Il Napoli lavora duro in vista dell'inizio della nuova stagione e tutti i calciatori della rosa devono mettere minuti nelle gambe per Conte come scrive Tuttosport

Napoli -

Poker servito nel laboratorio di Castel di Sangro per il Napoli. Dopo il 3-2 al Girona del giorno prima, Antonio Conte in pieno stile marines, come piace a lui, ha riportato in campo i suoi già alle 11 del mattino per affrontare il Sorrento (Serie C, girone C). Così da mettere più o meno lo stesso chilometraggio nelle gambe di tutta la rosa o quasi. Nel match “nobiliare”, con l’ex difensore dei partenopei Mirko Conte sulla panchina del Sorrento, il Napoli segna due gol per tempo e manda in rete le sue punte: Lucca nella prima manches quando torna a gonfiare la rete anche McTominay, il fattore a sorpresa in fase realizzativa della scorsa stagione poi Lukaku e prima ancora Hasa.

