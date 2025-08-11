Solo una cosa dividerà quest'anno De Bruyne e Lukaku, non c'entra il campo

Il Napoli si affida alla coppia di amici belga Lukaku-De Bruyne e il Corriere dello Sport scrive di loro

Il Napoli si affida alla coppia di amici belga Lukaku-De Bruyne e il Corriere dello Sport scrive di loro:

La coppia funziona, è rodata, ha esperienza e ancora voglia. Destro e sinistro: la classe intramontabile del fuoriclasse Kev e la potenza del centravanti più prolifico della storia della nazionale belga. E di base un rapporto vero e sincero che aiuta e aiuterà molto De Bruyne nel processo di inserimento nella nuova realtà. Un mondo completamente diverso da Manchester e dalla Premier. L'unica cosa che li dividerà? Non saranno vicini di casa: Lukaku ha scelto i Campi Flegrei, il compagno cerca in città. Poco male. E tutto sommato ai tempi del Chelsea hanno già condiviso un appartamento per qualche mese.  

