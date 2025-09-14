Manchester City-Manchester United, ecco la formazione ufficiale di Guardiola!
Manchester City
La formazione del Manchester City
Oggi alle ore 17:30 il Manchester City - prossimo avversario del Napoli in Champions League - scende in campo all'Etihad Stadium nel derby contro il Manchester United in Premier League. Ecco la formazione ufficiale scelta da Pep Guardiola a pochi giorni da Manchester City-Napoli, esordio di Champions 2025-26.
- Manchester City (4-3-3): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly; Rodri, B. Silva, Reijnders; Foden, Doku, Haaland. In panchina: Trafford, Ake, Nico, Savinho, Nunes, Bobb, Mukasa, Lewis, Mfuni. Allenatore: Guardiola.
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News