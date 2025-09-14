L'ex arbitro Calvarese: "Il gol della Fiorentina andava annullato, il Var non poteva intervenire perché..."

L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese commenta cosÃ¬ l'epsisodio del gol dell'1-3 tra Fiorentina e Napoli che sarebbe stato da annullare:
"Il gol dell'1-3 segnato da Ranieri in Fiorentina-Napoli Ã¨ "viziato" da un fallo di Piccoli su Anguissa. Seppure con un solo braccio, l'attaccante infatti spinge il suo avversario in maniera funzionale per metterlo fuori gioco, col pallone che va proprio da quelle parti, e il camerunese va a terra. Peraltro l'intervento del Franchi ricorda molto da vicino quello di Gabbia in Lecce-Milan, quando Marinelli annullÃ² la rete proprio per questo motivo. Il VAR, perÃ², nel caso di Firenze non puÃ² intervenire: il pallone non era ancora in gioco al momento della spinta, Nicolussi Caviglia doveva ancora battere il corner".