Romano svela: "Mi arriva una notizia da Napoli che riguarda Hojlund"

Il giornalista Fabrizio Romano ha parlato di Hojlund sul suo canale YouTube, raccontando alcuni retroscena sull'acquisto dell'attaccante danese.

"Hojlund ha iniziato alla grande, l'ho rivisto felice come non era stato a Manchester. Quella di Hojlund è un'operazione di cui il Napoli è estremamente contento perché il ragazzo si è calato subito nel modo giusto. Ha una clausola recoria a partire dal 2027, che quindi non sarà valida la prossima estate, ma nel frattempo il Napoli è molto contento di come Hojlund si è calato nella realtà del Napoli al lavoro con Antonio Conte subito nella maniera più giusta.

Da Napoli raccontano Hojlund come un lavoratore straordinario e Conte è rimasto molto contento. Ha giocato subito perché se lo è meritato in allenamento. Ha lavorato tanto, ha lavorato bene ed è un grandissimo lavoratore, per questo a Conte e al Napoli piace tantissimo. Si è calato nell'ambiente Napoli con l'atteggiamento giusto, anche nei confronti dei nuovi compagni di squadra. Il Napoli crede di aver preso un attaccante che può essere il centravanti del Napoli per diverso tempo e sul quale il club vuole lavorare in prospettiva".