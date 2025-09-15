Romano svela: "Mi arriva una notizia da Napoli che riguarda Hojlund"

Notizie  
Fabrizio RomanoFabrizio Romano

Il giornalista Fabrizio Romano ha parlato di Hojlund sul suo canale YouTube, raccontando alcuni retroscena sull'acquisto dell'attaccante danese.

"Hojlund ha iniziato alla grande, l'ho rivisto felice come non era stato a Manchester. Quella di Hojlund è un'operazione di cui il Napoli è estremamente contento perché il ragazzo si è calato subito nel modo giusto. Ha una clausola recoria a partire dal 2027, che quindi non sarà valida la prossima estate, ma nel frattempo il Napoli è molto contento di come Hojlund si è calato nella realtà del Napoli al lavoro con Antonio Conte subito nella maniera più giusta.

Da Napoli raccontano Hojlund come un lavoratore straordinario e Conte è rimasto molto contento. Ha giocato subito perché se lo è meritato in allenamento. Ha lavorato tanto, ha lavorato bene ed è un grandissimo lavoratore, per questo a Conte e al Napoli piace tantissimo. Si è calato nell'ambiente Napoli con l'atteggiamento giusto, anche nei confronti dei nuovi compagni di squadra. Il Napoli crede di aver preso un attaccante che può essere il centravanti del Napoli per diverso tempo e sul quale il club vuole lavorare in prospettiva".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo UdineseUdineseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo MilanMilanEL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo RomaRomaECL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    5

    3
    1
    2
    0

  • logo CagliariCagliari

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo TorinoTorino

    4

    3
    1
    1
    1
  • 10º

    logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2
  • 11º

    logo LazioLazio

    3

    3
    1
    0
    2
  • 12º

    logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 13º

    logo BolognaBologna

    3

    3
    1
    0
    2
  • 14º

    logo SassuoloSassuolo

    3

    3
    1
    0
    2
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 16º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo PisaPisa

    1

    3
    0
    1
    2
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 19º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo LecceLecceR

    1

    3
    0
    1
    2
Back To Top