RAI - Milik alla Roma, trovato accordo con ADL sul contenzioso diritti d'immagine: si decide sulla buonuscita

Ultime calcio Napoli - Ciro Venerato, giornalista Rai, al Tg Sport Rai:

Milik

"Domani Napoli e Roma contano di chiudere la trattativa Milik. Visite mediche svizzere ampiamente positive. Accordo vicino per il contenzioso legato alla causa civile sui diritti di immagine minacciate da De Laurentiis. Una lettera solleverà il polacco da futuri (ed ormai improbabili) contenziosi. Resta da limare la buonuscita su alcune residue mensilità ma dopo il vertice col Chiavelli e Giuntoli filtra ottimismo. Dzeko allertato. Potrebbe lasciare Verona domani e raggiungere in auto Torino. Tutto in poche ore. Siamo al fotofinish della trattativa".