Pioli al Napoli, è la prima scelta! Il Mattino: ADL offre 3 milioni per 2 anni, ma aspetta prima il suo esonero

Calciomercato Napoli, Stefano Pioli primo obiettivo per la panchina! Lo annuncia oggi l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, secondo cui l'allenatore del Milan sarebbe diventato la prima scelta di De Laurentiis dopo le titubanze di Antonio Conte e l'impossibilità di arrivare a Gasperini, che resterà a Bergamo.

Napoli su Pioli

De Laurentiis però non vuole rischiare ed è disposto a sedersi al tavolo delle trattative con Pioli solo quando avrà la certezza del suo esonero dal Milan ed evitare di imbastire una trattativa che potrebbe risolversi in un nulla di fatto nel caso in cui Pioli restasse in rossonero.

Prima, dunque, ADL attenderà che Pioli trovi un accordo per la risoluzione del contratto con il Milan, sulla base di un accordo da circa 4 milioni di euro.