Panchina Fiorentina, caccia al dopo Italiano: c'è un nome a sorpresa in pole

E’ caccia al sostituto di Vincenzo Italiano in casa Fiorentina per fine stagione. Perché al di là dell’accostamento alla panchina del Napoli, per il tecnico toscano sembra arrivato ai titoli di coda la sua avventura alla guida della Viola. Come riporta Tuttomercatoweb, il primo nome sulla lista è Alberto Aquilani: l’ex centrocampista, oggi tecnico, sarebbe favorito dai risultati alla guida del Pisa ma anche dagli ottimi rapporti personali col presidente Commisso e il Ds Pradè. Il seconda battuta il nome nel mirino è Alberto Gilardino.