Giuseppe Pezzella, difensore dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A soffermandosi sui temi del momento, a partire dall'ultima vittoria contro il Napoli:

"E' stata una partita per me speciale, essendo di Napoli. La gioia era doppia. L'avevamo preparata con ferocia e agonismo per metterli in difficoltà nei loro punti deboli. Abbiamo festeggiato il giusto perché non è ancora finita e c'è da lavorare tanto"