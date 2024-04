CorSport - Il Napoli punta Dovbyk, c'è già il prezzo del Girona (ed è più basso di altri)

Calciomercato SSC Napoli - Artem Dovbyk, attaccante ucraino del Girona, piace al Napoli come potenziale erede di Victor Osimhen. Ne parla il Corriere dello Sport.

18 gol in 30 giornate di Liga con il Girona per Artem Dovbyk, la grande rivelazione della stagione:

"Ecco perché il Napoli ha messo anche lui nella lista dei centravanti da tenere in considerazione per la sostituzione di Osimhen. La valutazione di Dovbyk, ucraino di Cerkasy, 27 anni da festeggiare il 21 giugno, si aggira intorno ai 30 milioni: un’estate fa è stato acquistato per 8 milioni dal Dnipro"