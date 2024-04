Marco Rose nel casting nuovo allenatore Napoli? Carriera, moduli, calciatori valorizzati e l'amicizia con Klopp | FOCUS

Marco Rose nel casting di De Laurentiis? Il Mattino ha riportato di un sondaggio del Napoli per l’attuale tecnico del Lipsia che tra l’altro ha affrontato gli azzurri quando era alla guida del Salisburgo nella stagione 2018/19 in Europa League. All’andata il Napoli di Ancelotti si impose per 3-0 mentre al ritorno vinsero gli austriaci per 3-1.

Marco Rose: carriera, moduli e calciatori valorizzati

Marco Rose nasce a Lipsia l’11 settembre 1976. Vanta una carriera da calciatore; nello specifico è stato un ex difensore. Ha giocato dal 1995 al 2000 con il Lokomotive Lipsia, poi dal 2000 al 2002 con l’Hannover 96 ed infine dal 2002 al 2010 al Magonza. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, decide di intraprendere la carriera da allenatore diventando il vice tecnico del Magonza. Nel 2012 assume la guida tecnica del Lokomotivie Lipsia. Dal 2013 al 2017 allena la formazione giovanile del Salisburgo con cui vince la Youth League nel 2016-17. Successivamente allena la prima squadra vincendo due campionati ed una Coppa d’Austria. Dal 2019 al 2021 ha guidato il Borussia M’gladbach poi va al Borussia Dortmund. Dal 2022 è sulla panchina del Lipsia con cui ha vinto la Coppa di Germania ed una Supercoppa tedesca.

Tra i calciatori esplosi sotto la sua guida tecnica ci sono Szoboszlai, Daka, Haaland, Ginter, Thuram, Elvedi, Gvardiol, Olmo ed infine Sesko. Dal punto di vista tattico, Rose predilige sempre una difesa a quattro che in costruzione alza i terzini ed abbassa uno dei centrocampisti. In mezzo al campo ha utilizzato sia tre centrocampisti che due più un trequartista. L’attacco vede invece quasi sempre due ali molto larghe ed una punta centrale. In fase di non possesso punta molto sul 4-4-1-1.

Il suo calcio risente molto del legame con Klopp. I due hanno lavorato insieme per 6 anni. L’attuale allenatore del Liverpool lo ha anche chiamato con il simpatico soprannome di allenatore più bello d’Europa. Rose ha ancora un altro di contratto con il Lipsia. In Bundesliga, la sua squadra occupa il quarto posto con 59 punti.