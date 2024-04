Il Napoli rischia un ritiro permanente fino alla fine della stagione: il motivo

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli rischia un ritiro permanente fino alla fine della stagione, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

La prima conseguenza della sconfitta di Empoli scatterà ufficialmente oggi: dopo l’allenamento il Napoli andrà in ritiro in un hotel di Caserta in vista del match contro la Roma.