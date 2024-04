Napoli, Jonathan David per convincere Conte! Si aspetta solo la sua risposta

Calciomercato Napoli, si lavora già al futuro! Oggi il Corriere della Sera svela i piani del presidente Aurelio De Laurentiis in vista della prossima stagione, a partire dalla scelta del nuovo allenatore del Napoli.

Antonio Conte

Secondo il Corriere della Sera, il sogno resta quello di Antonio Conte:

"Potendo scegliere resterebbe in Italia, anche per ragioni personali, e come destinazione in A accetterebbe solo i progetti di piazze prestigiose come Milano e Napoli. L’ex c.t. ha già una proposta sul tavolo e deve solo dare una risposta al vulcanico presidente dei partenopei".

?Jonathan David

Molto però potrebbe dipendere dall'addio di Osimhen! Se il nigeriano dovesse partire, bisognerà sostituirlo a dovere se si vuole convincere Antonio Conte della bontà del progetto Napoli. Ebbene, per il Corriere della Sera il sostituto designato è Jonathan David del Lille, che potrebbe anche bastare a convincere Conte:

"Certo, sapere dell’addio quasi scontato di Osimhen rende meno appetibile l’offerta, ma Jonathan David del Lille può essere una buona opzione per lenire la mancanza".